РИАМО - 20 июн. Московским компаниям-экспортерам в 2019 году предоставят возможность бесплатно получить 100 «золотых аккаунтов» на платформе Alibaba.com, 50 премиальных аккаунтов на площадке Europages.com, а также 50 консультаций по работе с порталом Ebay.com, сообщил в четверг генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев.

«В прошлом году мы запустили пилотный проект с Alibaba.com. 100 «золотых аккаунтов» было бесплатно предоставлено московским компаниям. В этом году еще 100 компаний получат такие аккаунты», – сказал Ильичев журналистам.

Он добавил, что МЭЦ по результатам исследования ведущих мировых маркетплейсов запускает программу 100-процентного финансирования 50 премиальных аккаунтов на площадке Europages.com. Выдать их компаниям планируют до конца этого года.

«Компании смогут не только торговать на этой площадке. Премиальный аккаунт позволяет презентовать себя в поисковых запросах Google и других международных поисковиков», – пояснил Ильичев.

Также в этом году МЭЦ организует предоставление не менее 50 бесплатных консультаций экспортерам по работе с сервисом Ebay.com.

Заявки на получение данных мер поддержки московские компании могут подать на сайте МЭЦ (moscow-export.com).

«Информация о том, как подать заявку, доступна на нашем сайте. Чтобы к нам обратиться, достаточно быть московской компанией. Отбор проводим по международной методике. Основной критерий – экспортная готовность. Дополнительным фактором может быть средняя зарплата в компании. В каждой индустрии при отборе мы привлекаем экспертов отрасли и экспертов, которые разбираются в рынке той или иной страны, региона», – заключил Ильичев.