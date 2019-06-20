РИАМО - 20 июн. Приемная кампания в подмосковные вузы стартовала в четверг, абитуриенты, получившие баллы по ЕГЭ, с этого дня могут подавать документы для поступления на очную и очно-заочную формы обучения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Всего в регионе функционирует шесть высших учебных заведений.

«В этом году выделено почти 4 тысячи бюджетных мест в вузах Подмосковья. Поступить можно на различные специальности. Большая часть бюджетных мест отдана педагогическим специальностям, которые традиционно пользуются высоким спросом среди абитуриентов», – отметила Забралова.

Она добавила, что недавно для абитуриентов запустили портал «Учись и работай в Подмосковье!». На нем представлена расширенная информация обо всех высших и средне-специальных образовательных учреждениях региона, и тех направлениях, по которым там можно пройти обучение.

Ознакомиться с подробной информацией о приемной кампании также можно на сайтах вузов.