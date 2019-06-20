РИАМО - 20 июн. В Москве возбудили уголовное дело после гибели ребенка, которого отказались госпитализировать вызванные родителями фельдшеры скорой помощи, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, вечером 15 июня 2019 года у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства происшествия, в настоящий момент опрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза.