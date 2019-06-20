РИАМО – 20 июн. В России продолжат предавать гласности дела о коррупции и жестко наказывать виноватых, в случаях с чиновниками и правоохранителями - с них будет отдельный спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Я чувствую ответственность за это безобразие, если бы не чувствовал, вы бы об этом ничего не знали. Так же, как происходит в некоторых странах до сих пор, так же, как и у нас бывало. Часто мне говорят, может, мы это закроем? У меня всегда один ответ - нет. Дела, связанные с коррупцией, наживой за счет граждан, всегда нужно доводить до конца и делать это гласно. И мы будем делать это гласно. При этом число коррупционных преступлений снижается», - сказал Путин.

Он отметил, что чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в отдельном положении, с них будет отдельный спрос.

«Когда узнаешь (о новом коррупционном деле - ред.), нет печатных слов. Но это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. В тех же Штатах коррупционерам дают по 100-150 лет тюрьмы», - заключил Путин.