РИАМО - 20 июн. Шесть магазинов открылись в Московской области на этой неделе, к ее окончанию планируют сдать еще столько же, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Благодаря запуску новых торговых объектов у местных производителей появились дополнительные точки сбыта продукции, а для жителей более 20 рабочих мест», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Пятнадцатый по счету магазин в Московской области открыла торговая сеть федерального значения «Светофор». Ее новый торговый объект площадью 1 152,9 квадратных метра расположился в городе Ликино–Дулево на улице Ленина, 15. В нем покупатели смогут приобрести широкий ассортимент ходовых товаров продовольственной и непродовольственной группы – всего более двух тысяч наименований.

Кроме того, розничная сеть «ВкусВилл» на этой неделе открыла пять магазинов: в городском округе Мытищи (Шараповский проезд, дом №2, строение 3, 1-ый километр Алтуфьевского шоссе, дом №2А, строение 1), в городском округе Дубна (улица Понтекорво, дом №14), в городском округе Балашиха (улица Мещера, дом №24) и в Пушкинском городском округе (улица Набережная, дом №35, корпус 3).

В этих супермаркетах представлена широкая ассортиментная линейка продуктов питания, косметических средств и других товаров. «ВкусВилл» постоянно проводит контроль и тщательно отбирает производителей и поставщиков для того, чтобы гарантировать стопроцентную натуральность наименований и полное отсутствие химических компонентов в их составе. С момента начала деятельности сеть придерживается демократичной ценовой политики.

«Открытие новых магазинов в Подмосковье обеспечивает достижение нормативов минимальной обеспеченности местного населения торговыми объектами, а также позволяет жителям экономить время, приобретая свежую фермерскую продукцию по приемлемым ценам в шаговой доступности», – заключил Посаженников.