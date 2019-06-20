РИАМО – 20 июн. Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.

«Представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. Как бы ни было, мне бы очень хотелось, помните известную шутку - мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», - сказал Путин во время прямой линии.

Он отметил, что если резко понизить уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний, то просто нельзя будет найти достаточно квалифицированных кадров.

«Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. В конечном итоге это отразится на благосостоянии страны, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать» — подчеркнул президент.

Он добавил, что разница в зарплатах не должна быть колоссальной.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа.

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