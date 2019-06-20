РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Ремонт участка дороги на Комсомольской улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи протяженностью около 500 метров проведут в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Вопрос о ремонте дорожного полотна на улице Комсомольская поступил от жителей Балашихи в четверг на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

«Жители Балашихи обратились с вопросом о ремонте дороги на улице Комсомольская. Она находится в частном секторе Балашихи – в микрорайоне Салтыковка. В 2019 году отремонтируем эту дорогу, уложим там новый асфальт», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что протяженность улицы – около 500 метров. Там уложат более 4 тысяч квадратных метров асфальта.

Всего в 2019 году в Балашихе планируют отремонтировать около 50 дорог. Ремонт произведут в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, на улицах Никольская, Рождественская и других.