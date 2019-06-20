РИАМО – 20 июн. Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос на 45% за последнее время, фермеры уже занимают около 12% рынка, сообщил президент России Владимир Путин.

«Крупные товарные производства дают основную сельхозпродукцию. Но забывать малые, средние фермерские хозяйства нельзя. Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос на 45% за последнее время. Без поддержки государства это было бы невозможно. Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей, в этом году - 303 миллиарда. Где-то 45% приходится на крупные хозяйства, а на фермерские - 16%», - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что при этом фермеры уже занимают около 12% рынка.

«Это означает, что объем поддержки больше, чем рынок, который фермеры занимают. То есть государство подталкивает к дальнейшему развитию. Есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись», - заключил Путин.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа.