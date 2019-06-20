РИАМО – 20 июн. В Московской области 900 малышей смогут пойти в восемь новых детских садов в ближайшее время, строительство дошкольных учреждений ведется в регионе за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

В 2019 году разрешения на ввод в эксплуатацию уже получили восемь детских садов Подмосковья из запланированных 14, построенных за денежные средства инвесторов.

«С начала года введены в эксплуатацию детские сады в Лобне, Долгопрудном, Мытищах, Наро-Фоминске, Ленинском районе и три учреждения в Красногорске. Это дает возможность более 900 малышам пойти в детские сады», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что оставшиеся шесть дошкольных учреждений также будут достроены в 2019 году. Объекты появятся в Люберцах, Ленинском районе, Красногорске, Котельниках, Домодедове и Балашихе.

«Строительство детских садов за счет инвесторов обеспечит в текущем году 2250 мест детям Подмосковья», – заключается в сообщении.