РИАМО - 20 июн. В рамках фестиваля будут открыты шест садов в больницах и детских интернатах Москвы по социальной номинации, сообщила в четверг руководитель оргкомитета открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» Маргарита Кондратьева.

«Самая важная для нас номинация в этом году — социальная. Мы строим шесть садов в больницах, в частности, в Первой градской больнице. Также в интернате для детей с особенностями ментального развития. Дети принимали участие в строительстве этих садов. И мы отдельно презентуем эти сады на следующей неделе», — сказала Кондратьева.

Она добавила, что также важна студенческая номинация.

«Работы студентов поразили экспертов. Вместо трех были выбраны десять работ. Мы даем возможность для развития и продвижения профессии», — отметила Кондратьева.

В прошлые годы срок жизни конкурсных садов «Цветочного джема» насчитывал всего несколько недель: они появлялись в августе, к началу одноименного фестиваля. Однако в этом году сады будут радовать москвичей и туристов в течение всего лета.

Увеличение срока жизни садов легло в основу темы конкурса этого года: «Летние сады Москвы». Сады участников конкурса спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время. Поэтому один и тот же сад в июле будет выглядеть совершенно иначе, чем в августе или сентябре.