РИАМО – 20 июн. Программу по развитию местных брендов сельхозпродукции могут подготовить в России, соответствующее поручение даст президент РФ Владимир Путин.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа.

«У нас есть Вологодское масло. <…> Нужно, чтобы государство, СМИ помогали развивать (региональные сельхозбренды - ред.). Над поддержкой брендов нужно подумать, я дам поручение», - сказал Путин, отвечая на вопрос фермера в ходе прямой линии.