РИАМО – 20 июн. На mos.ru упростили подачу запросов о разрешении на строительство, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве пользователям в настоящее время не требуется получать разрешение на индивидуальное жилищное строительство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале mos.ru модернизировали электронные услуги «Оформление разрешения на строительство» и «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

«Обновления провели в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Сейчас тем, кто планирует построить дом на своем земельном участке, не требуется получать разрешение на индивидуальное жилищное строительство», – говорится в сообщении.

Если ранее в разделе «Оформление разрешения на строительство» пользователь мог лишь продлить срок действия документа, то теперь у него есть возможность вносить в него изменения, связанные, в частности, с изменением технико-экономических показателей объекта или сменой правообладателя земельного участка.

«Помимо этого, в качестве правоустанавливающих документов пользователь может использовать соглашения и решения об установлении сервитута или публичного сервитута. Это же нововведение действует для такой онлайн-услуги, как получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – добавляется в материале.

Также для оформления разрешения на строительство теперь не требуются следующие документы: заключение экспертизы проектной документации в случае использования модифицированной проектной документации; договор поручительства банка за ненадлежащее исполнение застройщиком своих обязательств по договорам долевого участия (в случае продления срока действия разрешения на строительство многоквартирного дома). Не потребуется и договор страхования гражданской ответственности застройщиков (в случае продления срока действия разрешения на строительство многоквартирного дома).

«Также введены изменения в подаче заявлений в разделе «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию». Пользователям больше не нужны: документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; текстовые и графические описания местоположения границ охранной зоны», – перечисляется в сообщении.

Разрешение на строительство необходимо оформить перед началом работ. Списки документов для получения услуги могут различаться в зависимости от того, на строительство какого объекта оформляется разрешение.

Градостроительным кодексом выделяются: объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – отдельно стоящее здание с количеством этажей не более чем три, высотой не более 20 метров. Оно не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и так далее. Кроме того, существует линейный объект – линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, а также трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные объекты.

С 4 августа 2018 года не нужно получать разрешение на строительство или реконструкцию гаража, который расположен на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью; жилого дома, садового дома, хозяйственных построек на садовом земельном участке, объекта индивидуального жилищного строительства, объекта, не являющегося объектом капитального строительства.

«По новым нормам возведение и реконструкция объектов индивидуального строительства и садовых домов проходят в уведомительном порядке. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции нужно в письменной форме подать при личном обращении в комитет государственного строительного надзора города Москвы по адресу: Брянская улица, дом 9», – подчеркивается в материале.

Документы, необходимые для получения разрешения: заявление на предоставление государственной услуги; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, удостоверяющий полномочия представителя (при обращении доверенного лица); правоустанавливающие документы на земельный участок; согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае его реконструкции. Понадобятся положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (отдельного этапа строительства), если такая проектная документация подлежит экспертизе; решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, а если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме — согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае реконструкции многоквартирного дома);

Заявителю необходимо иметь копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства. Заявку нужно подавать онлайн на портале mos.ru. Разрешения выдает комитет государственного строительного надзора города Москвы.

«Срок предоставления услуги – семь рабочих дней со дня поступления заявления. Разрешение можно получить лично, по почте на бумажном носителе, в электронной форме в личном кабинете на mos.ru. Желаемый способ получения нужно указать в заявке», – поясняется в сообщении.

Впоследствии для объекта капитального строительства потребуется получить еще один документ – разрешение на ввод в эксплуатацию.

На портале mos.ru доступно более 330 услуг. Среди них – сервисы образования и здравоохранения, онлайн-платежи, а также услуги для бизнеса.