РИАМО – 20 июн. Колл-центр прямой линии с президентом Владимиром Путиным в четверг подвергся DDOS-атаке из-за границы, сообщает РЕН ТВ.

«По словам ведущих, кибератака на колл-центр осуществлялась из-за рубежа. Ее удалось отразить», – говорится в сообщении.

Из-за массированной атаки возникли проблемы со звонками.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что атака была с территории Украины.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа.