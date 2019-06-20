РИАМО - 20 июн. Система экологического мониторинга Московского нефтеперерабатывающего завода расширилась за счет современной мобильной лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Передвижной комплекс оснащен необходимым оборудованием для отбора проб воздуха и способен в режиме реального времени исследовать состояние атмосферы и фиксировать результаты. Оборудование сертифицировано и внесено в государственный реестр средств измерений состояния окружающей среды», - говорится в сообщении.

Развитие системы экологического мониторинга — важная часть комплексной модернизации Московского НПЗ. С 2015 года МНПЗ первым в нефтеперерабатывающей отрасли внедряет автоматизированную систему мониторинга воздуха.

На территории завода и на границах санитарно-защитной зоны ведется непрерывный лабораторный контроль. Сотрудники независимой лаборатории, имеющей государственную аттестацию, проводят замеры состояния воздушной и водной сред и почвы. Справка о состоянии воздуха направляется в Роспотребнадзор и департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Данные публикуются на сайте завода и на «Экоинформере» — специальном уличном экране, который МНПЗ установил для удобства жителей Капотни в 2015 году.

Лаборатория подготовлена к неограниченной по времени автономной работе и способна выполнять задания по отбору проб воздуха, в том числе в движении. Стоимость проекта составляет 22,5 миллиона рублей.

В 2017 году Московский НПЗ передал аналогичную мобильную лабораторию экологического мониторинга в дар министерству экологии и природопользования Московской области.