РИАМО – 20 июн. Число семей, которые получат право на выплату в размере одного прожиточного минимума за первого и второго ребенка, увеличат, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

«Мы совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было. Мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. В объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем 10,5 тысяч рублей. Эту поддержку получают семьи, где появился первый и последующие дети, на первого ребенка», - сказал Путин во время прямой линии.

Он добавил, что решение уже практически принято - с 1 января 2020 года меру поддержки распространят не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, но и на те семьи, где два прожиточных минимума на человека.

«По сути, если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума ребенка по региону. Это 10-11 тысяч, это в общем-то неплохая поддержка», — подчеркнул президент.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с президентом продлилась почти 4,5 часа.