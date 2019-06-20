РИАМО - 20 июн. На фестивале «Цветочный джем», который продлится до середины сентября, москвичи и гости столицы смогут высадить свои растения и выиграть первый приз, сообщила журналистам на открытии фестиваля представитель оргкомитета конкурса «Цветочный джем» Юлия Молотковская.

Открытие конкурса-фестиваля состоялось в саду «You are the Landscape» («Пейзаж — это ты») авторства Алессандро Тривелли из Италии. Этот иммерсивный сад — не только пространство, но и диалог, попытка выстроить взаимодействие людей, природы, истории, культуры и самого города. Инструменты, с помощью которых сад взаимодействует с окружающим миром и людьми – это и зеркала, которые являются частью конструкции, и книги, которые предлагается читать, сидя среди деревьев.

«Это самое модное направление в ландшафтном дизайне. Оно может проявляться естественным путем на заброшенных участках, или искусственно, как в нашем случае. Карту 42 садов можно найти на сайте «Московских сезонов». Фестиваль продлится до 8 сентября и закончится Днем города. Также мы проведем большой любительский конкурс, где каждый желающий сможет высадить свою клумбу и выиграть первый приз. И таких площадок будет более тысячи в этом году», — сказала Молотковская.

Она отметила, что главная задача — сохранение садов до конца лета.

«Сейчас все растения зеленые, пока не достигли пика декоративности. Зацветут в соответствии со своим жизненным циклом. Сады спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время. В июле зацветут новые растения. В августе — любимые московские гортензии. Все будет меняться. Мы призываем всех неравнодушных зрителей посетить нас и в июле, и в августе, насладиться красотой цветущих растений», — сказала Молотковская.

В жюри конкурса вошли профессионалы в области ландшафтного дизайна, среди которых Энди Стеджен (Великобритания), Йонас Эггер (Швейцария), Марио Боничелли (Италия), Таисия Вольфтруб (Россия).