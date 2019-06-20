РИАМО - 20 июн. Предприятие «Мострансавто» предоставит порядка 700 автобусов для перевозки участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня в Московской области, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы перевозчика.

«Около 700 автобусов «Мострансавто» обеспечат транспортное обслуживание международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке. Перевозки участников и посетителей будут осуществляться по 13 специальным маршрутам, к примеру: «станция «Голицыно» – парк Патриот – станция «Голицыно», «станция «Селятино» – парковка «Алабино» – станция «Селятино» и другие», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на маршруты в период проведения форума выйдут тематически брендированные автобусы большой и малой вместимости. В работе примут участие все филиалы предприятия. В транспортном обслуживании форума планируется задействовать около 215 водителей «Мострансавто».

«Ежедневно участников и гостей будут перевозить к месту проведения мероприятия и обратно более 100 автобусов. Самой посещаемой по прогнозам организаторов станет суббота, 29 июня, – в этот день на маршруты выйдут около 140 транспортных средств. Транспортное обслуживание форума началось задолго до его официального открытия. С 15 июня автобусы Мострансавто перевозили сотрудников технических служб, специалистов сферы обслуживания и организаторов», – добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что для мониторинга транспортной работы в рамках форума в «Мострансавто» создан оперативный штаб. Специалисты готовятся отслеживать передвижение автобусов, осуществлять диспетчерский контроль с помощью средств «АСУ – Навигация», контролировать своевременное прибытие транспортных средств, соблюдение графика движения, а также режима труда и отдыха водителей.

Кроме того, он напомнил, что «Мострансавто» является официальным перевозчиком международного военно-технического форума «Армия-2019». Это значит, что все транспортные средства перед выходом на маршруты пройдут необходимую предрейсовую проверку.

Профильные специалисты компании проверят системы, влияющие на комфорт и безопасность пассажиров. Водители, работающие на мероприятии, уже прошли предварительную подготовку, а также инструктаж по безопасности.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в Кубинке с 25 по 30 июня. В рамках мероприятий форума предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.