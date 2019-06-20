РИАМО – 20 июн. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции может достичь 45 миллиардов долларов к 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.

«Сельское хозяйство. Если бы нам 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельхозпродукции на 25,7 миллиарда долларов <…>, мы бы рассмеялись в лицо. Сегодня это факт, мы будем стремиться к тому, чтобы к 2024 году экспорт составил 45 миллиардов долларов - это реалистичный план», - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что также с 2014 года в стране активно начли развиваться высокотехнологичные сектора экономики - развивается морское двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение.

«По экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17, Япония - 27. Это приблизительные потери. Но кое-что мы получили. Нам нужно было включить мозги в высокотехнологичных секторах экономики», — подчеркнул президент.