РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников с окончанием школы и вручил золотые медали «За особые успехи в учении» 235 отличникам на балу медалистов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие прошло в четверг в школе №21 в микрорайоне Дзержинского. Юров вручил каждому медалисту награду и сфотографировался с выпускниками.

«Дорогие выпускники! Сегодня важное мероприятие, которое уже стало хорошей и доброй традицией в Балашихе, когда мы чествуем лучших ребят, которые закончили школу с отличием. В этом году их 235 – хороший результат для нашей системы образования. Это говорит о том, что вы приложили больше усилий, вложили чуть больше знаний», – сказал Юров.

Он отметил, что выпускной – особенный день для педагогов, которые выпускают детей, с кем вместе они прошли большую сложную дорогу, а также для родителей, которые понимают, что их дети достигли особых результатов.

Глава Балашихи поблагодарил педагогов образовательных учреждений горокруга. Он пожелал родителям, чтобы их дети, которые уже входят во взрослую жизнь, оставались рядом, не забывали и не подводили, а выпускникам – движения вперед.

В ходе торжественной церемонии выпускники школ вручили букеты цветов любимым педагогам.

В 2019 году из образовательных учреждений Балашихи выпустились 2,5 тысячи человек. 44 школьника сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. В 2018 году их было около 20. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, получившим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.