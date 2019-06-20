РИАМО - 20 июн. В Москве на работу в 2019 году дополнительно примут 700 узкоспециализированных медицинских работников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал три главные проблемы в здравоохранении: доступность первичного звена медицинской помощи, нехватка специалистов узких специальностей и проблемы с обеспечением пациентов лекарствами.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.