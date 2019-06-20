РИАМО – 20 июн. Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке пятиэтажного дома, расположенного на улице Шухова на юге столицы, из здания эвакуировали 10 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 10:11 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Шухова, дом 5. Возгорание произошло на чердаке пятиэтажки, на площади 50 квадратных метров.

«Незамедлительно прибывшие подразделения приступили к ликвидации пожара. Из здания было выведено 10 человек. Благодаря принятым мерам в 12:35 локализовано, а в 12:45 ликвидировано», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.