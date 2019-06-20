РИАМО – 20 июн. Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал о намерении лишить наследства своего сына Бари Алибасова – младшего, сообщает kp.ru.

Прошло более двух недель с тех пор, как артист по ошибке выпил средство для прочистки канализационных труб «Крот» и попал в реанимацию с сильнейшим ожогом желудка. Поговаривают, что его сын Бари Бариевич решил заработать на такой популярности своего отца. Но Алибасова-старшего такие слухи, похоже, нисколько не удивили. Сам Бари Каримович уже прокомментировал историю.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», – заявил продюсер, которого ранее выписали из столичного Склифа.

В настоящее время Алибасов идет на поправку, он вовсю общается с близкими и проводит время с любимым котом Чучей.

Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.