РИАМО - 20 июн. Врачи Ногинской центральной больницы спасли жизнь восьмилетней девочки, которая во время автоаварии получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа, тупую травму живота и разрыв селезенки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

«Ребенок обследован в кратчайшие сроки, экстренно доставлен в операционную. Операция прошла успешно. Состояние ребенка удалось стабилизировать благодаря слаженным действиям анестезиолого-реаниматологической, хирургической, нейрохирургической и травматологоческой бригад», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

На следующий день юную пациентку перевели санитарной авиацией в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Георгия Сперанского для дальнейшего лечения. В настоящее время состояние девочки врачи оценивают как стабильное, проводится плановая терапия послеоперационного периода.