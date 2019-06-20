РИАМО – 20 июн. Первый этап чемпионата Европы по регби-7 проведут 22 и 23 июня на стадионе «Лужники» в столице, вход на мероприятия сделают свободным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. Спортсмены из 12 стран сыграют матчи 22 и 23 июня на поле спортивного комплекса «Лужники».

«Для участия в соревнованиях в Москву прилетят около 200 представителей спортивных делегаций из России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Ирландии, Уэльса, Румынии, Италии. Девять лучших команд примут участие в отборочном турнире на Олимпийские игры – 2020 в Токио», – говорится в сообщении.

Победитель московского этапа чемпионата Европы определится по итогам двух этапов.

«Второй этап чемпионата будет проходить в Польше с 20 по 21 июля. Командам будут начисляться рейтинговые очки. Чемпионом Европы станет сборная, набравшая наибольшую сумму баллов», – поясняется в материале.

Российские спортсмены сыграют 22 июня против сборных Грузии, Испании и Англии.

«Торжественное открытие соревнований состоится 23 июня в 13:10 перед началом финальных матчей, церемония закрытия и награждение победителей – в 18:30», – добавляется в сообщении.

Вход на состязания свободный.

«Чемпионат Европы по регби-7 проводится с 2002 года. Турнир выигрывали португальцы (восемь раз), сборная России (четыре раза), команды Франции и Англии (по два раза) и Ирландия (один раз)», – подчеркивается в сообщении.

Регби-7 – это разновидность классического регби. В игре принимают участие по семь игроков в каждой команде. Игра длится два тайма по семь минут (перерыв – одна минута).