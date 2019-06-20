РИАМО – 20 июн. Депутаты Московской областной думы на следующей неделе проверят ход строительства и ремонта объектов образования, так, 13 школ и учебных пристроек планируется построить и ввести в Подмосковье до конца года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия» – ее руководитель Игорь Брынцалов обозначил план работы депутатов в территориальных округах на следующую неделю (с 24 по 30 июня).

«В течение недели необходимо провести мероприятия в рамках контроля над ходом строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов образования. Необходимо совместно с представителями администрации и подрядных организаций, депутатами местных советов уточнить перечень мероприятий, посетить запланированные объекты образования, встретиться с педагогическими коллективами и представителями родительских комитетов», – заявил парламентарий.

Брынцалов напомнил, что в соответствии с национальным проектом, озвученным президентом страны, в России должны быть созданы все условия для развития детей.

«13 школ и учебных пристроек планируется построить и ввести в Подмосковье до конца этого года, также мы должны проконтролировать завершение строительства 12 детских садов – это социально важные объекты, и они должны быть сданы в срок», – подчеркнул руководитель фракции.