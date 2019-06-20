РИАМО – 20 июн. Результаты изменений в сфере обращения с мусором люди должны почувствовать уже сейчас, а регионы должны определить, кто должен работать с отходами, - регоператоры или управляющие компании, сообщил президент России Владимир Путин.

«Это большая проблема, она возникла не вчера. Решать ее начали года два тому назад. Мы десятилетиями накапливали отходы бытовые, и раньше этим особо никто не занимался. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. Это огромная проблема. Мы будем этим заниматься. Растут тарифы, я смотрел вчера вопросы к линии - много вопросов связано с ростом тарифов. Отчасти это неизбежно, нужно иметь первичные деньги, чтобы начать <…> работу. Но люди должны увидеть результаты, эти результаты люди должны почувствовать сейчас», - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что регионы должны определить, кто должен работать с мусором, - региональные операторы или управляющие компании.

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора, никто не хочет, чтобы рядом с домом были полигоны, мусор приходится везти дальше. Это может быть дороже. Самое важное, чтобы нашелся хозяин - региональный оператор, управляющая компания», - добавил президент.

По его словам, в России разработана долгосрочная программа по переработке мусора.

«Она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования - чуть больше 300 миллиардов рублей. Примерно одна треть из бюджета, остальное от бизнеса», - заключил президент.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.