РИАМО – 20 июн. В аэропорту «Домодедово» из-за нарушения в ветеринарных документах приостановили оформление двух обезьян, которые должны были отправиться в Киргизию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверка проводилась 7 июня на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово-Карго».

«Было приостановлено оформление двух живых обезьян (макаки магот), направляющихся в Киргизскую Республику в сопровождении ветеринарного сертификата, ветеринарного свидетельства и авианакладной. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: туберкулинизация животных проведена организацией, не включенной в систему государственной ветеринарной службы России», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, не было указано место карантинирования животных. Также отсутствовала информация о получателе груза в Киргизии.

«Данные животные не идентифицированы. Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена», – заключается в сообщении.