РИАМО – 20 июн. Маршруты наземного общественного транспорта в ТиНАО изменятся с 21 июня в связи с открытием нового участка Сокольнической линии метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участок включает четыре станции – «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку».

«Длина нового участка Сокольнической линии составляет 12 километров. Он проходит от станции метро «Саларьево» до Коммунарки. С открытием новых станций жители смогут экономить на поездках в метро до часа в день», – говорится в сообщении.

Сокольническую линию планируется продлить до станции метро «Потапово» (рабочее название – «Новомосковская»), которая строится в поселении Сосенском на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с улицей Александры Монаховой.

Обновленная схема маршрутов в районе новых станций Сокольнической линии метро доступна на сайте «Мосгортранса».