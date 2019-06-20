РИАМО - 20 июн. В подмосковном Красногорске началось возведение платформы «Пенягино», которая расположится на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), станцию будут строить в рамках реализации первого этапа МЦД-2 «Нахабино-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

ОАО «РЖД» продолжает развивать железнодорожную сеть в Московской агломерации. Новый остановочный пункт расположится между станциями «Павшино» и «Трикотажная».

«Пенягино» повысит транспортную доступность района Павшинская Пойма подмосковного Красногорска, у местных жителей появится возможность пользоваться пригородно-городским железнодорожным сообщением», – отмечается в сообщении.

Новая пассажирская инфраструктура будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. На станции создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров.

Платформа «Пенягино» будет включать в себя две островные платформы с навесами во всю длину и крытый пешеходный мост (конкорс). В конкорсе разместятся кассы и турникеты, для удобства маломобильных пассажиров установят лифты и эскалаторы.

В настоящее время на объекте ведется сооружение конкорса и устройство земполотна. Работы проходят в круглосуточном режиме без остановки движения поездов. Завершить строительство первой платформы и конкорса планируется в конце 2019 года.

Протяженность МЦД-2 «Нахабино – Подольск» составит 80 километров, для пассажиров будут доступны 13 пересадок на метро, 6 пересадок на радиальные направления железной дороги и 2 – на Московском центральном кольце (МЦК).

Помимо строительства новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях запланирована модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры. Так, в настоящее время железнодорожники проводят реконструкцию инфраструктуры на станциях «Нахабино», «Опалиха» (Рижское направление) и Подольск (Курское направление).