РИАМО – 20 июн. В Москве развернута одна из самых крупных в мире сетей общегородского Wi-Fi, для жителей и туристов по всему городу установлено более 16 тысяч точек доступа к бесплатному безлимитному интернету, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря этому горожане могут всегда оставаться на связи со своими близкими, учиться, работать или смотреть фильмы.

«В 2012 году правительство Москвы задумалось о развитии цифровой инфраструктуры в городе. Был запущен проект «Городской Wi-Fi». Беспроводной интернет был призван стать альтернативой сотовой связи. Первым объектом, где появились точки доступа, стала велодорожка на Фрунзенской набережной. Здесь беспроводным интернетом предстояло охватить около 2,2 километра открытого пространства», – говорится в сообщении.

Реализация проекта осложнялась тем, что на набережной расположено Минобороны РФ, на фасаде которого запрещается размещать точки доступа.

«Для того, чтобы проложить сеть, строились радиомосты с узконаправленными антеннами под покрытие конкретной территории. Несмотря на сложности и все этапы согласований, на реализацию проекта потребовалось не больше трех недель. Wi-Fi на этой велодорожке существует и сегодня: здесь работает 31 точка доступа. А в 2016 году было принято решение подключить к интернету еще и Воробьевскую набережную», – добавляется в материале.

Следующим этапом развития сети городского Wi-Fi стали парки – «Сокольники», «Царицыно» и «Коломенское».

«Вся необходимая инфраструктура появилась в 2013 году, во время их реконструкции. К Дню города в 2016 году беспроводная сеть появилась и на ВДНХ. Сегодня сеть доступна в 41 парке и включает в общей сложности свыше 1,2 тысячи точек доступа», – уточняется в сообщении.

В 2016 году было решено включить в проект территории общежитий столичных вузов. Ранее доступ в сеть для студентов был платным. Возможность бесплатного выхода в интернет стала дополнительной мерой поддержки молодежи со стороны города.

«Эта часть проекта стала одной из самых масштабных. К концу 2016 года 70% запланированных общежитий были оборудованы хот-спотами. Сегодня бесплатный городской Wi-Fi есть в 151 корпусе общежитий 30 вузов – это более 8,1 тысячи точек доступа», – подчеркивается в материале.

В том же 2016 году было принято решение охватить сетью Wi-Fi центральные московские улицы.

Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. Ко Дню города в 2016 году на них было установлено 200 точек доступа и еще 910 – к концу года.

Кроме того, с 2016 года на всем городском наземном транспорте, в метрополитене и на Московском центральном кольце, а также в пригородных электричках и аэроэкспрессах также работает бесплатная сеть MT FREE.

«Подключиться к ней можно и на самых востребованных остановках наземного транспорта, расположенных у станций метро, автовокзалов, железнодорожных платформ и других объектов. Ежедневно единой сетью Wi-Fi в столичном транспорте пользуются 2,5 миллиона человек», – поясняется в сообщении.

В 2017 году городской Wi-Fi подключили в библиотеках и учреждениях культуры. За это время беспроводной интернет появился в 80 домах культуры и 21 библиотеке. Благодаря Wi-Fi библиотеки стали не только местом для чтения книг, но и досуговыми центрами, где можно работать в зонах коворкинга, посещать кружки и творческие встречи.

Сейчас в Москве установлено уже свыше 16 тысяч точек доступа к сети Wi-Fi. «Из них около четырех тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Более 1,2 тысячи точек доступа к беспроводной сети установлено в 41 городском парке, свыше восьми тысяч – в общежитиях вузов», – перечисляется на сайте.

Сетью Wi-Fi оборудовано 334 библиотеки, 199 Домов культуры, 16 городских музеев, 13 кинотеатров сети «Москино». Всего в социальных и культурных объектах почти 3,5 тысячи точек доступа.

С появлением единого оператора подключиться к бесплатному городскому интернету можно будет без повторной авторизации.

«Для технического сопровождения и поддержки жителей будет создана централизованная служба поддержки. Благодаря этому пользователям больше не нужно будет искать контакты разных операторов, чтобы сообщить о той или иной проблеме», – отмечается в сообщении.

В единую службу они смогут позвонить, чтобы оставить отзыв о работе сети, обратиться с интересующими вопросами и предложениями по ее развитию.

На сегодняшний день самыми популярными местами по подключению к Wi-Fi являются Тверская улица, Манежная площадь, Театральный проезд, Арбат, парк «Сокольники», музей-заповедник «Коломенское», Поклонная гора, «Музеон», Нескучный сад.

«По данным департамента информационных технологий, с начала 2019 года к городской системе Wi-Fi подключились более 2,2 миллиона уникальных пользователей», – заключается в материале.