РИАМО – 20 июн. Жители России должны почувствовать результаты реализации национальных проектов уже сейчас, персональную ответственность за реализацию нацпроектов несут чиновники, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Результаты от нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться на уровне жизни, заработных платах, здравоохранении», - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что чиновники будут нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов.

«Что касается персональной ответственности, все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и находится на плечах каждого, кто отвечает за то или иное направление», - заключил Путин.

В 2018 году президент РФ подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого реализуют национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.