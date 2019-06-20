РИАМО - 20 июн. Торжественная церемония открытия фестиваля «Цветочный джем» прошла на площади рядом с ЦУМом в центре столицы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Открыл фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Я рад приветствовать вас сегодня, 20 июня, на открытии фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Участие приняли дизайнеры из 11 стран мира. Есть как российские участники, так и участники из Китая, Италии и других стран. С их работами смогут познакомиться как москвичи, так и гости столицы. На сегодняшний день представили 42 площадки. Сады будут работать и радовать горожан до конца сентября. Приглашаем всех — приходите, посмотрите, оцените лучших мировых флористов», — сказал Немерюк.

Он отметил, что был достаточно серьезный судейский конкурс, в составе жюри есть как российские, так и иностранные члены.

«Было большое количество работ, которые отбирались, затем подбирались локации. Было большое количество номинаций, в том числе студенческая. Хочу отметить, что это достаточно кропотливая работа в марте месяце», — сказал Немерюк.

Еще несколько садов откроются в сентябре.

В 2019 году «Цветочный джем» представил новую номинацию — «Ландшафтный проект для социальных территорий». В финале участвуют шесть садов площадью от 50 до 100 квадратных метров, которые появятся возле объектов социального назначения — школ, больниц, интернатов.

Проекты, созданные ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира — России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана — будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября.

Сады спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время.

Основные мероприятия международного фестиваля «Цветочный джем-2019» пройдут в столице с 23 августа по 8 сентября.