РИАМО – 20 июн. В России наблюдается рост средней начисленной заработной платы, при этом в стране остается острым вопрос уровня жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«Это действительно так (жить стало тяжелее - ред.), поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в настоящее время рост заработной платы наблюдается и в номинальном, и в реальном выражении.

«В прошлом году 33,2 тысячи, а в этом году почти 44 тысячи, последние данные – 45 тысяч (рублей – ред.), это средняя начисленная заработная плата. Я говорю о средних цифрах. У нас большая разница и по отраслям, и по регионам. В целом по стране они (зарплаты – ред.) растут, но есть регионы, где они очень маленькие, нужно выравнивать», - добавил президент.

Путин отметил, что важно разделить два понятия - реальные располагаемые доходы населения и заработная плата. На доходы населения негативно влияют выплаты по кредитам, так как банки предоставляют кредиты гражданам под залог 40% заработной платы.

«Примерно 100 тысяч самозанятых легализовались, так называемый теневой рынок сократился, что тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса. Есть и другие факторы», - заключил президент.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4,5 часа.