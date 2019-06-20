РИАМО – 20 июн. В городском округе Ликино-Дулево 6 июля пройдет фарфоровый фестиваль «Агашка», сообщается на официальной странице события в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фестиваль является обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Он пройдет 6 июля в городском парке культуры и отдыха в Ликино-Дулеве. Начало события в 12:00.

«С особой гордостью готовим главное фарфоровое событие года – фарфоровый фестиваль «Агашка». Этот красивый фарфоровый праздник впервые прошел в 2018 году, а с этого года обрел милое имя – «Агашка», по названию любимого рисунка дулевских фарфористов – размашистой нежной розы», – говорится в сообщении на странице.

По сведениям агентства, в программе фестиваля будут карнавальное шествие Фарфоровой королевы, экскурсии в музей Дулевского фарфорового завода, церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», конкурс «Фарфоровая кокетка», мастер-классы художников-фарфористов, фарфоровая ярмарка, концерт.