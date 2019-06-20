РИАМО - 20 июн. Раздача воды началась в четверг днем на четырех станциях Московского центрального кольца (МЦК) и на всех станциях метрополитена в связи с чрезвычайно жаркой погодой, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

«А в Москве снова жарко. Раздаем питьевую воду на станциях МЦК «Окружная», «Стрешнево», «Панфиловская», «Автозаводская» и на всех наземных станциях московского метро», – говорится в сообщении.

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.

В Московском регионе на 21 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.