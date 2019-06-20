РИАМО – 20 июн. Основными проблемными вопросами в отечественном здравоохранении являются доступность первичного звена медицинской помощи, нехватка специалистов узких специальностей и проблемы с обеспечением пациентов лекарствами, так, в регионах надо поддерживать фельдшерско-акушерские пункты, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на проблемы в здравоохранении, в принципе отрасль развивается. <…> Основные вопросы, которые мы должны решать: первое - доступность первичного звена здравоохранения, второе – дефицит специалистов, третье – лекарственное обеспечение. Проблем больше, но это основные», - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

Президент подчеркнул, что в регионах необходимо поддерживать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). В рамках этой работы планируется строительство 390 новых ФАПов и капитальный ремонт 1,2 тысячи имеющихся ФАПов. Кроме того, для обслуживания малых населенных пунктов в ближайшие годы планируется запустить 1,2 тысячи мобильных медицинских бригад.

По словам Путина, также в стране необходимо развивать систему докторов на селе.

«Жильем (для земских врачей – ред.) должны заниматься региональные и местные власти. Они должны предусмотреть деньги на эти цели в своем бюджете», - подчеркнул президент.

Одной из ключевых задач в вопросе дефицита медицинских специалистов Путин назвал повышение уровня заработной платы.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.