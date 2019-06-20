РИАМО – 20 июн. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям уделить особое внимание бесплатному лекарственному обеспечению граждан и не допускать сбоев в этой сфере.

«Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны – федеральных и региональных. Федеральные деньги в феврале полностью перечислены в регионы. Но мы наблюдаем сбои по разным направлениям. Не вовремя проводят аукционы, не налажена система информации. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но только в семи из них по полному списку, в остальных сокращается. Руководители регионов должны понимать, где приоритеты», – заявил Путин во время прямой линии.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, на закупку лекарств из федерального бюджета выделено 156 миллиардов рублей.

«Ситуация во всех регионах мониторится. Выявлено 30 регионов, где есть серьезные организационные и логистические недоработки. Это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и неумение управлять запасами», – заключила Скворцова.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.