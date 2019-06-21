Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в России в последние годы растет число людей с нарушением зрения. Причиной того, что у многих портится зрение, является увлечение гаджетами. Далеко не все готовы делать дорогие операции и обходятся очками или линзами. При этом из-за плохого зрения часто возникают нелепые ситуации. Обозреватель РИАМО узнала, как живется людям с плохим зрением и как они решают эту проблему.

Валентина, 40 лет, редактор:

«Я в очках со школьной скамьи. Выписывая рецепт на очки, офтальмологи советуют брать диоптрии поменьше – якобы так глаза будут в тонусе. Но постоянно убеждаюсь, что зрение меня подводит.

Например, проезжая в автомобиле мимо какого-то места или знака, на которые обращает внимание мой спутник, успеваю только спросить: «Что? Где? Когда?»

Часто мне кажется, что навстречу идет знакомый человек. Я начинаю издалека улыбаться, а поравнявшись с ним, оказывается, что он мне вовсе не знаком – и смотрит на меня с недоумением. В таких случаях просто развожу руками – мол, обозналась».

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Татьяна, 32 года, мерчендайзер:

«Зрение у меня минус 3,5 на оба глаза. Я работаю в креативной компании, где все на «ты». Однажды утром, заприметив коллегу, я поздоровалась с ней на расстоянии 5-6 метров и даже спросила, как твои сыновья.

Только по голосу поняла, что это совсем другая женщина, тоже коротко стриженая блондинка, но не моя коллега.

Спасибо, что она не растерялась и поздоровалась в ответ, сообщив, что у нее дочери. Мне было ужасно неудобно, но мы вместе посмеялись».

Андрей, 35 лет, писатель:

«У меня плохое зрение еще со школы. Не могу сказать, что это портит мне жизнь, но один случай я запомнил навсегда. В 11-м классе я возвращался домой со своей новой девушкой, а с бывшей еще не расстался.

Бывшая девушка увидела меня издалека и пошла в мою сторону, но я ее, естественно, не заметил.

Когда увидел ее рядом, было уже поздно. Она прошла мимо, а потом стала названивать мне по домашнему телефону в истерике. Если бы я хорошо видел, то мог бы вовремя свернуть, чтобы не травмировать бывшую».

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Владимир, 56 лет, программист:

«Очки я ношу с 2011 года, но надеваю их только за работой у компьютера.

Если я забывал очки дома, то мой рабочий день становился отчасти выходным.

Дорога занимает более 1,5 часов, и кататься за очками домой смысла нет. Забыв очки, занимался техподдержкой – отвечал на вопросы по телефону, консультировал коллег по проблемам и ошибкам. В итоге купил вторые очки – для работы».

Полина, 32 года, технолог:

«У меня зрение минус 3, и мне кажется, что камера на айфоне видит лучше меня. Я ношу линзы и очки, но на свидание хожу без них. Когда я была студенткой, за мной заехал молодой человек.

Я уверенно вышла из дома в мини-юбке и гордо села в чужую машину. Грузин и маленькая девочка, к которым я нагло подсела, были в шоке.

Я извинилась и быстро ретировалась. Парень, пригласивший меня на свидание, виду не подал. В итоге отношения у нас не сложились, но я думаю, дело не только в моем плохом зрении. После этой истории я стала ориентироваться не на марку авто поклонника, а на номер, до сих пор так делаю, чтобы не попасть в казус».

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Анна, архитектор, 26 лет:

«Я ношу линзы уже 9 лет. На самом деле, зрение испортилось чуть раньше, но я приспосабливалась: узнавала «своих» по силуэтам. По-хорошему, помимо линз, должна быть пара очков, так как во время болезни или после рабочего дня линзы носить не стоит. Но я приобрела свои первые очки всего месяц назад. Не делайте так! Можно повредить роговицу. Мне просто повезло, что этого до сих пор не произошло.

Сейчас без линз я себя чувствую слепым котенком, хотя минус не такой уж большой – 2,75.

Номера такси не вижу, друзей не узнаю. В стеклянную дверь однажды вошла. Уверенно так вошла, летящей походкой. Хорошо, что и стекло, и лоб оказались достаточно крепкими.

С очками мы пока не особо дружим: стоит опустить или поднять глаза за пределы линз – картинка уже недостоверная. Кажется, что ступенька прямо под твоей ногой, а оказывается – чуть дальше. Не смертельно, конечно, но не очень приятно. Пару раз чудом избежала приземления на пятую точку».

Мария, 32 года, редактор:

«Все детство и подростковый возраст у меня было идеальное зрение. Очки понадобились в университете – из-за громадных списков литературы я буквально «считала» глаза. Плюс много времени за компьютером – это тоже сказалось.

Впрочем, очки я носила редко, когда глаза уставали и начинала болеть голова. Сейчас ношу их только, когда работаю с текстами за компьютером, а для чтения книг, в том числе электронных, они мне не нужны. О контактных линзах никогда не задумывалась – незачем, да и очки выглядят классно!

Казус случился, когда в 26 лет я пошла в автошколу. На медкомиссии врач попросил прочитать буквы на таблице. Двумя глазами я видела прекрасно, но, когда меня попросили закрыть левый глаз, я «повисла»: правый показывал расплывчатую картинку, даже гигантские Ш и Б первой строчки расплывались. Я сказала врачу, что ничего не вижу. Но это было не так – я сносно видела буквы до середины таблицы. Врач утешил меня и написал в справке, что я могу водить машину без очков.

Проверила и выяснила, что левый глаз у меня дальнозоркий, а правый – близорукий. Но плюс и минус незначительные, так что особых проблем эта «разноглазость» мне не доставляет.

Единственное неудобство – 3D-фильмы я смотрю с трудом.

Картинка просто не складывается – вместо объемного изображения я вижу плоские фигуры с немного расплывчатым контуром. Выглядит забавно, «лечится» закрыванием одного глаза – так можно смотреть фильм, хоть и не в 3D. Впрочем, я прекрасно вижу объемную картинку в кинотеатрах с технологией IMAX 3D, когда эффект достигается за счет поляризации света.

Еще один юморной момент, связанный с кинотеатрами. Я с детства обожаю фильмы ужасов и регулярно хожу в кино, чтобы увидеть всех маньяков и монстров на большом экране. Люблю пугаться на скримеры! Но бывает, страсти в фильме так накаляются, что смотреть действительно неприятно. Тогда я закрываю свой дальнозоркий левый глаз и смотрю ужастик близоруким правым – картинка расплывается и становится не такой пугающей».

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Татьяна, 36 лет, редактор:

«У меня небольшой минус, где-то минус 2. Возможно, за последнее время зрение еще упало, потому что я стала надевать очки за компьютером и включать 16-й шрифт, чего раньше не было. Конечно, годы редакторской работы делают свое дело.

Классика – забыть очки в кино или театр – весь сеанс насмарку. Но больше всего напрягает, что плохо видишь вдаль на улице, особенно в транспорте.

Много раз было смешно, когда на автобусной остановке у стоящей рядом бабушки спрашиваешь, а какой там автобус идет?

При выборе очков мне не раз предлагали попробовать линзы, даже давали протестировать бесплатно, но я отказывалась – категорически не хочу пихать себе что-то в глаза».

Мария, 26 лет, журналист:

«Не узнавать знакомых – классика.

Но я приспособила под себя эту «сверхспособность» и если не хочу с кем-то здороваться, то просто делаю вид, что не разглядела.

Правда, пару раз меня останавливали и на отговорку «ой, у меня же зрение плохое, извини», замечали, что очки-то на месте.

Лет 5-6 назад, собираясь на собеседование в Питере, я забыла очки дома. Делала пересадку с синей на зеленую ветку, села в поезд, уткнулась в телефон и поехала. Поднимаю голову – а я в Рыбацком. Ну, подумалось, не очень-то и хотелось.

И самое любимое – утренняя игра «нарисуй ровную стрелку с одним открытым полувидящим глазом». Экстрим. А линзы не ношу, потому что мне очень лень с ними возиться».

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Елизавета, 25 лет, редактор:

«Мое зрение минус 1,5. Это не мешает мне жить, но казусы бывают. Однажды мы с мужем пошли гулять по Москве, дошли до Пречистенской набережной, чтобы полюбоваться видом.

Глядя на Большой каменный мост, я спрашиваю: «А второй мост что, для пешеходов?». Муж не понял, какой второй мост?

Говорит, там один мост. Я отвечаю, ну как один, посмотри внимательнее, под автомобильным мостом еще один идет.

Муж убеждал, что там нет второго моста, но я потащила его вперед, чтобы рассмотреть ближе и прогуляться по нижнему мосту. Когда подошла, поняла, что никакого второго моста нет, это подпорка, которая из-за плохого зрения виделась мне как мост».

Анастасия, 31 год, пиарщик:

© Pixabay

«Зрение у меня испортилось еще в школе: я читала при плохом свете, в транспорте, лежа в ванной. Никогда не говорила об этом маме. Мои первые очки мне тайком отдала лучшая подруга в 10-м, и я их прятала от родителей до второго курса вуза, когда зрение скатилось до -1. Линзы не признаю до сих пор, потому что привыкла к тому, что очки можно снять в транспорте и не видеть попутчиков. Конечно, казусы с плохим зрением у меня бывали. Но эпик фейл, который я запомнила на всю жизнь, случился в день свадьбы.

В этот день очки никак не вписывалась в мой образ, а зрение у меня уже -2. В итоге я помню только размазанные лица гостей, не помню до сих пор, кто там был, как они были одеты… некоторых я отличала лишь по походке или смутному образу. Удивительно, но жениха я ни с кем не перепутала».