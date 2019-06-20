РИАМО - 20 июн. В Подмосковье и Москве на 21 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Московском регионе на 20 часов.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тамбовской и Воронежской областей. На территории Костромской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Курской и Брянской областей объявили предыдущий, «желтый» уровень.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Геомагнитный фон в четверг ожидается спокойный.