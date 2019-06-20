РИАМО (СТУПИНО) - 20 июн. Врачи подмосковного Ступина спасли мужчину с ножевым ранением, говорится в сообщении пресс-службы СЦРКБ.

«16 июня в хирургическое отделение больницы с ножевым ранением поступил 44-летний житель Воронежской области. У пострадавшего было диагностировано проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени, гемаперитониум, геморрагический шок третьей степени», – сказал заместитель главврача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Врачи хирургического отделения Николай Попов и Игорь Волков провели операцию по ушиванию раны печени, брюшной полости и брюшной стенки. Операция длилась около часа, после чего пациенту была назначена инфузионная антибактериальная терапия. В настоящее время медики оценивают состояние мужчины как стабильное. Пациент идет на поправку и ожидает скорой выписки.

По данным Ступинского информагентства, вечером 15 июня в поселке Михнево в общежитии на улице Старомихневской в ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений 28-летний местный житель нанес ножевое ранение 44-летнему жителю Воронежской области. Подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».