РИАМО – 20 июн. Сотрудник министерства потребительского рынка и услуг Московской области в рамках полномочий провел плановый мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания в летних оздоровительных лагерях на территории Котельников, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проверка проводилась на территориях МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова» и МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3.

«В ходе мониторинга в учреждениях выявлены многочисленные несоответствия требованиям условий контракта, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», – отмечается в сообщении.

По итогам мониторинга подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство образования Московской области, подчеркнул глава Минпотребуслуг региона Владимир Посаженников.