РИАМО - 20 июн. Акселерационная программа Московского экспортного центра (МЭЦ) нацелена на ускорение развития экспортного потенциала 100 столичных компаний в 2019 году, сообщил в четверг генеральный директор центра Кирилл Ильичев.

«Московский экспортный центр всегда чутко реагирует на запросы предпринимателей столицы, и в результате непрерывно совершенствует существующие и внедряет новые программы. Они позволяют диверсифицировать экспорт московских компаний по странам и типам продукции и наращивать его объемы, а в результате растут и суммы экспортных контрактов», – сказал Ильичев журналистам.

Меры поддержки в рамках акселерационной программы МЭЦ направлены на экспортно-ориентированные компании. Целью на 2019 год является ускорение развития экспортного потенциала 100 московских компаний.

Ильичев пояснил, что компании без опыта экспорта смогут повысить свои компетенции во внешнеэкономической деятельности и осуществить свою первую экспортную продажу. Компании с опытом периодического экспорта получат возможность наладить систематическую экспортную деятельность. Компетентные же экспортеры увеличат количество рынков сбыта и объемы экспорта.

Партнерами акселерационной программы МЭЦ выступают Школа экспорта Российского экспортного центра, бизнес-школа «Сколково» и PricewaterhouseCoopers.