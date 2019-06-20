РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 июн. Во дворе дома №21 на улице 3-е Почтовое отделение подмосковных Люберец до 1 июля завершат установку детской площадки, также там появится спортивная площадка, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проверил, как проводят подготовку основания под площадки.

«Здесь большая детская площадка – порядка 170 метров, а также небольшая тренажерная будет для людей разного возраста. На детской площадке будут детский городок, несколько каруселей и песочницы. Дети смогут здесь гулять уже после 1 июля» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что благоустройство двора включает в себя подготовку основания площадки. В данном месте старую площадку демонтировали. Сейчас основание будут отсыпать щебнем и песком, укладывать асфальт. Сверху установят детский городок и тренажеры. Финишным этапом станет укладка резинового покрытия, которую выполнят до 31 августа.

На территории также установят лавочки, урны. В данном дворе сделают парковку, заменят бордюр.