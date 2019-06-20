РИАМО – 20 июн. Травматологи больницы Вересаева в Москве восстановили пациентке раздробленное плечо, женщине предстоит длительный курс реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Ранее в травматологическое отделение городской клинической больницы имени В.В. Вересаева врачи скорой помощи доставили пациентку, которая серьезно пострадала в автомобильной аварии.

«В ее автомобиль на полном ходу врезался грузовик – удар был такой силы, что водителя перекинуло на пассажирское сидение. В результате автомобиль восстановлению не подлежит, а у его хозяйки – множественные ушибы и тяжелый осколочный перелом плечевой кости», – отмечается в сообщении.

В клинике пациентке провели комплексную диагностику повреждений, в том числе компьютерную томографию.

«Женщине очень повезло – врачи не выявили внутренних скрытых повреждений органов, однако буквально раздробленное в аварии плечо врачам пришлось несколько часов собирать из осколков, будто паззл. Благодаря искусству хирургов не были повреждены нервные стволы и крупные сосуды», – добавляется в материале.

Травматолог больницы Вересаева Дмитрий Хряпин пояснил, что был произведен остеосинтез пластиной.

«Плечевая кость восстановлена и закреплена металлической конструкцией, теперь предстоит длительный процесс реабилитации. Проведя несколько дней в больнице, пациентка была выписана домой», – уточнил он.

По словам медика, для полной реабилитации конечности нужно время – после чего правая рука вернется к полноценному функционированию.