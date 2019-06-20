РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 июн. ГК «ПИК» завершает строительство социальной инфраструктуры в проекте «Путилково» на территории городского округа Красногорск, уже к сентябрю текущего года девелопер откроет в микрорайоне воспитательно-образовательный комплекс (ВОК) с детским садом и школой, а также поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы ГК «ПИК».

ВОК в Путилкове включает в себя школу для 1,1 тысячи учеников и детский сад для 150 воспитанников. В трехэтажном здании школы оборудованы помещения для групповой работы, медиатека, специализированные кабинеты химии с лекторием и зоной практикума.

«Воспитательно-образовательный комплекс в Путилкове является первым проектом ПИК такого рода. Мы планируем и дальше развивать концепцию ВОК, в частности, уже разработали проект на 2 350 мест для микрорайона Белая Дача парк», – сказал вице-президент – директор дирекции инфраструктурных проектов ГК «ПИК» Алексей Козлов.

Помимо учебных кабинетов, здесь будут находиться мастерские, библиотека, спортивный и гимнастический залы, зал хореографии, столовая и медицинский блок. Основной пищеблок расположен в здании школы, что позволит всего за 15 минут доставлять в детский сад готовое питание в специальных герметичных контейнерах.

«Детский сад спроектирован с учетом современных подходов к гармоничному физическому и психологическому развитию малышей. Здесь есть спортивные и музыкальные залы, а каждая групповая комната включает просторную игровую, спальню, буфетную, санузел и раздевалку», – отмечается в сообщении.

На территории воспитательно-образовательного комплекса разместят игровые площадки и пространства для отдыха, гимнастический городок и футбольное поле с профессиональным искусственным газоном, а вокруг высадят деревья, цветы и кустарники.

«ПИК полностью выполняет свои обязательства в рамках инвестиционного контракта. Помимо уже построенных социальных объектов, в экспертизе находится детский сад на 235 мест, открытие которого планируется в третьем квартале 2020 года», – подчеркнул Козлов.

Он отметил, что по сравнению с первоначальным проектом емкость детских садов увеличена на 175 мест, поликлиники – на 200 посещений в смену.

Четырехэтажная поликлиника для детей и взрослых рассчитана на 600 посещений в смену. На территории учреждения площадью 4871,52 квадратных метра предусмотрены детская площадка с игровым оборудованием, а также места для прогулок и отдыха.

Жилой район Путилково расположен в городском округе Красногорск рядом с Алешкинским лесом и природным парком Куркино.