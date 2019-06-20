РИАМО – 20 июн. Ледовый дворец с динамичным рисунком на фасадах появится в районе Ново-Переделкино на западе столицы, вблизи деревни Орлово, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитерктуры.

«Это будет здание в современном стиле общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. В качестве отделки фасадов будут использоваться панели светлых оттенков с динамичными узорами, нанесенными аэрозольной краской. Одновременно в нем смогут заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом рассчитана на 100 спортсменов», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что в соответствии с политикой мэра Сергея Собянина при возведении таких объектов учитываются все мировые тенденции спортивной индустрии, они также доступны для горожан всех возрастов.

Фасады украсит рисунок из ромбов ультрамаринового и голубого цвета.

«На главном фасаде предусмотрено витражное остекление. По бокам предусмотрены места для рекламных конструкций. Функционально одноэтажное здание разделено на четыре зоны: административную, спортивную, техническую и коммерческую», – добавляется в сообщении.

Главный вход запроектирован с уровня тротуара, что избавляет от необходимости устройства дополнительных пандусов для лиц с ограниченными возможностями.

«В проекте также предполагается устройство парковки на 56 автомобилей, в том числе, парковочные места для маломобильных граждан. Проектировщик – ООО «Финпроект». Ранее архитектурно-градостроительный облик комплекса согласовала Москомархитектура», – уточняется в сообщении.