РИАМО – 20 июн. Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов для государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом – это один из приоритетов для государства, мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсии по старости 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%. С первого апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные пенсии», – сказал президент.

По его словам, с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%.

«Мы двигаемся по этому направлению. Мы видим эту проблему и будем ее решать», – заявил Путин.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия продлилась почти 4,5 часа.