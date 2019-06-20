РИАМО - 20 июн. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, уточняющий правовой статус уполномоченного по правам ребенка в Московской области, передает корреспондент РИАМО.
«Проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «Об уполномоченном по правам ребенка в Московской области и внесении изменений в некоторые законы Московской области» разработан комитетом в целях проведения нашего законодательства в соответствии с федеральным законодательством», – сказал председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма областного парламента Олег Рожнов.
Он уточнил, что проектом закона предлагается уточнить правовой статус уполномоченного по правам ребенка в Московской области, порядок назначения и досрочного прекращения его полномочий.
«Представленный проект закона был одобрен на заседании Мособлдумы 16 мая этого года, направлен для подготовки поправок в комитеты и губернатору Московской области. В законопроект поступили поправки редакционного характера от губернатора региона. Проект в соответствии с ними был доработан, рассмотрен на заседании комитета. Мы предлагаем данный проект принять за основу, в целом. Прошу поддержать», – добавил Рожнов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, проектом закона устанавливается, что уполномоченный по правам ребенка в Московской области в срок не позднее 60 дней по окончании календарного года направляет доклад о результатах своей деятельности, в том числе, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.
Принятый законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Также он не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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