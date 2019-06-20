РИАМО – 20 июн. Свыше 86% всех вызовов оперативных служб от жителей и гостей Московской области поступают на единый номер спасения «112», говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«На сегодняшний день уже более 86% вызовов оперативных служб поступает в региональную систему-112. Для сравнения, еще в 2015 году на номер «112» поступало лишь 42% от общего числа вызовов», – сказал Пестов.

Остальные 14% вызовов пока поступают на традиционные номера «01», «02», «03» и «04». В целях безопасности и для удобства жителей эти номера не выводятся из эксплуатации. На звонки по этим номерам, как и прежде, осуществляется оперативное реагирование.

В отличие от индивидуальных номеров экстренных служб, единый номер спасения «112» имеет ряд важных преимуществ.

«Так, оператор «112» при необходимости может вызвать на место происшествия сразу нескольких экстренных служб (полицию, скорую помощь, спасателей). Это актуально, в частности, при сложных происшествиях – например, крупных пожарах или ДТП с пострадавшими», – подчеркивается в сообщении.

Система-112 Московской области нацелена на помощь всем категориям жителей. В ней организовано круглосуточное дежурство психологов, сурдопереводчиков, лингвистов, IT-специалистов. По каждому вызову специалисты оказывают оперативную помощь, заключается в материале.