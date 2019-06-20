РИАМО - 20 июн. Победителями конкурса на получение научных губернаторских грантов в Подмосковье в текущем году стали 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области ежегодно проводится конкурс на предоставление научных грантов губернатора Московской области. В этом году победителями стали 20 человек: 10 студентов и 10 аспирантов вузов», – отметила Забралова.

По ее словам, сумма научных грантов составит для десяти студентов – 50 тысяч рублей, а для аспирантов – по 135 тысяч рублей.

«Гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по важным направлениям развития науки в Московской области. Всего в этом году на конкурс поступило 36 работ, экспертная комиссия выбрала лучшие. Ребята молодцы, пусть полученная поддержка будет новым трамплином для развития науки в Подмосковье», – пояснила Забралова.

Победителями 2019 года стали студенты из МГОУ, Дубны, Орехово-Зуевского университета, а также аспиранты из МГОУ, Дубны, МФТИ и Российской таможенной академии.